Пешехода насмерть сбили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошел смертельный наезд на пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что ДТП было 12 октября в 04:10.

«Водитель Б., управляя автомашиной марки «Mercedes Benz», следуя по Ташкентскому тракту в западном направлении, напротив здания 16-К допустил наезд на пешехода М. 1988 года рождения (33 года), который предварительно пересекал проезжую часть в южном направлении в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

Недавно в Алматы также насмерть сбили 12-летнюю девочку.