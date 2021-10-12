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    13:54, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пешехода насмерть сбили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошел смертельный наезд на пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что ДТП было 12 октября в 04:10.

    «Водитель Б., управляя автомашиной марки «Mercedes Benz», следуя по Ташкентскому тракту в западном направлении, напротив здания 16-К допустил наезд на пешехода М. 1988 года рождения (33 года), который предварительно пересекал проезжую часть в южном направлении в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

    Недавно в Алматы также насмерть сбили 12-летнюю девочку.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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