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Пешехода насмерть сбили на Аль-Фараби в Алматы
15 Октября 2019 17:01
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наезд со смертельным исходом произошёл в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Инцидент произошёл на пересечении проспектов Аль-Фараби и Сейфуллина. Видео было опубликовано в Instagram.
«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч.3 УК РК и принято в свое производство Следственным управлением ДП города Алматы. Личность пешехода в настоящее время устанавливается. К сожалению, он погиб на месте происшествия», - сообщили в полиции.
Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия,
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