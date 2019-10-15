Пешехода насмерть сбили на Аль-Фараби в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наезд со смертельным исходом произошёл в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошёл на пересечении проспектов Аль-Фараби и Сейфуллина. Видео было опубликовано в Instagram.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч.3 УК РК и принято в свое производство Следственным управлением ДП города Алматы. Личность пешехода в настоящее время устанавливается. К сожалению, он погиб на месте происшествия», - сообщили в полиции.