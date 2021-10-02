Первый в истории космический киноэкипаж завершает предстартовую подготовку на Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - До старта с космодрома Байконур транспортного пилотируемого корабля «Союз МС -19» осталось трое суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, экипажи МКС-66 прибыли на Байконур две недели назад, за это время прошли программу предстартовой подготовки.

Вчера, 1 октября 2021 года основной экипаж экспедиции МКС-66 в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, кинорежиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд, а также их дублеры - космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина провели заключительные занятия по бортовой документации и баллистике предстоящего полета на корабле «Союз МС-19», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Также 1 октября 2021 года ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» была вывезена и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур. Как сообщил командир корабля Антон Шкаплеров, пилотируемый корабль «Союз МС-19» был оснащен переносными пультами, чтобы им мог управлять один человек.

«Пришлось учиться управлять кораблем одному. Наш «Союз» оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды», - рассказал космонавт в интервью журналу «Русский космос».

По словам Шкаплерова, подготовка к полету с актрисой и режиссером была более усиленной. Часть операций в корабле возложена на Пересильд и Шипенко, поскольку в корабле есть клапаны, которые открывают подачу кислорода в спускаемый аппарат и в скафандры.

Фильм с рабочим названием «Вызов» - первый фильм в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе. В фильме рассказывается о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи.

4 октября 2021 года, за сутки до старта основной и дублирующий экипажи экспедиции МКС-66 дадут на Байконуре традиционную предстартовую пресс-конференцию для журналистов.

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз-19», на борту которого к Международной космической станции отправится первый космический киноэкипаж, запланирован на 5 октября 2021 года в 14 часов 55 минут по времени Нур-Султана с №31 площадки космодрома Байконур.