Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Первый в истории космический киноэкипаж завершает предстартовую подготовку на Байконуре

Автор:  
Сара Кабикызы
2 Октября 2021, 12:46
Первый в истории космический киноэкипаж завершает предстартовую подготовку на Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - До старта с космодрома Байконур транспортного пилотируемого корабля «Союз МС -19» осталось трое суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, экипажи МКС-66 прибыли на Байконур две недели назад, за это время прошли программу предстартовой подготовки.

Вчера, 1 октября 2021 года основной экипаж экспедиции МКС-66 в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, кинорежиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд, а также их дублеры - космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина провели заключительные занятия по бортовой документации и баллистике предстоящего полета на корабле «Союз МС-19», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Также 1 октября 2021 года ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» была вывезена и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур. Как сообщил командир корабля Антон Шкаплеров, пилотируемый корабль «Союз МС-19» был оснащен переносными пультами, чтобы им мог управлять один человек.

photo

«Пришлось учиться управлять кораблем одному. Наш «Союз» оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды», - рассказал космонавт в интервью журналу «Русский космос».

По словам Шкаплерова, подготовка к полету с актрисой и режиссером была более усиленной. Часть операций в корабле возложена на Пересильд и Шипенко, поскольку в корабле есть клапаны, которые открывают подачу кислорода в спускаемый аппарат и в скафандры.

Фильм с рабочим названием «Вызов» - первый фильм в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе. В фильме рассказывается о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи.

4 октября 2021 года, за сутки до старта основной и дублирующий экипажи экспедиции МКС-66 дадут на Байконуре традиционную предстартовую пресс-конференцию для журналистов.

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз-19», на борту которого к Международной космической станции отправится первый космический киноэкипаж, запланирован на 5 октября 2021 года в 14 часов 55 минут по времени Нур-Султана с №31 площадки космодрома Байконур.


Освоение космоса   Байконур   Культура   Россия   Кинематограф  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов