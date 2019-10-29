Первый урожай тепличной клубники вырастили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Урожай первой актюбинской клубники, выращенной в закрытом грунте, поступает на рынки города. Пробные партии клубники также были реализованы в приграничных регионах России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До сих пор в Актобе не выращивали клубнику промышленным способом. В основном ягода растет на дачах и реализуется частниками. Однако в последние годы налажено массовое производство малины, которая выращивается местным предпринимателем на площади в несколько гектаров.

Новая теплица по производству клубники площадью в 1,1 га построена в Благодарном сельском округе. По словам руководителя управления сельского хозяйства Кусаина Сарсембая, это первое предприятие по выращиванию клубники в закрытом грунте в Казахстане и СНГ.

По словам учредителя компании Азамата Жексембиева, технология привезена из Испании.





«Мы только начали производить, собрали около 7-8 тонн. Со следующего года планируем выйти на полный цикл, собрать 100 тонн, а через 2 года выйти на 200-250 тонн в год. Теплица будет работать 9-10 месяцев в год.

Таких проектов нет во всем СНГ, в Европе их 5-6. В теплице используются двухслойные рукава. Уникальная испанская технология позволяет получать больше урожая с гектара, а также больше клубники помещается на гектаре. Если традиционным способом собирают 10-12 тонн с гектара, то мы собираем 100 тонн. Сорта мы привезли калифорнийские, так как наш климат ближе к Калифорнии, сорта ремонтантные, позволяющие собирать урожай круглый год», - говорит А. Жексембиев.

Выращивание в закрытом грунте также защищает урожай от неблагоприятных погодных условий, позволяя поддерживать свой микроклимат.

Предприятие получило кредит по госпрограмме, а также вложило собственные средства. Однако из-за отсутствия субсидирования на клубнику не смогло получить господдержку. В этом году с введением изменений в правила субсидирования предприятие надеется получить субсидии на выращивание клубники.