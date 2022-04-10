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Первый тур президентских выборов проходит во Франции

Автор:  
Арнур Рахимбеков
10 Апреля 2022, 13:14
Первый тур президентских выборов проходит во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 08:00 по времени Парижа открылись избирательные участки на выборах президента Французской Республики, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Нынешние президентские выборы станут двенадцатыми в Пятой Французской Республике. Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет. В этом году 48 млн французских граждан должны будут сделать выбор среди 12 кандидатов, представленных в избирательном списке.

Действующий восьмой президент Пятой республики Эммануэль Макрон является самым молодым главой Франции в истории. Сейчас ему 44 года, в 2017 году он выиграл выборы, изменившие внутриполитическую ситуацию во Франции: фактически прекращено доминирование двух партий – «правых» и социалистов. Новая центристская партия Э. Макрона «Вперед, Республика!» (La République en Marche) получила большинство в парламенте.

В канун выборов французская пресса напоминает, что президентство Э. Макрона прошло в условиях значительных внутренних и мировых кризисов.

Предвыборные рейтинги во Франции показывают незначительный отрыв Э. Макрона от основного политического конкурента лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен - лидер крайне правой партии «Национальное объединение» (бывший Национальный фронт) с 2011 года. Профессиональный адвокат Марин Ле Пен в третий раз участвует в выборах президента Франции. В 2012 году заняла третье место в первом туре с 17,9% голосов. В 2017 году вышла во второй тур с 21,3% голосов. Проиграла выборы Эммануэлю Макрону (34% против 66%). С 2017 года — депутат Национального собрания Франции. С 2004 по 2017 — депутат Европейского парламента.

Избирательные участки во Франции завершат работу в 20 часов. В случае если ни один из кандидатов не наберет в первом туре абсолютного большинства, то между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов, будет проведен второй тур.


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