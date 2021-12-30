Первый спортивный комплекс открыли в селе Куланды Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости в селе Куланды Каракиянского района состоялось открытие спортивного комплекса под названием «Namys», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Площадь новостройки составляет 500 квадратных метров.

На торжественном мероприятии ленту у входа в новый комплекс разрезал первый заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендибаев. В открытии комплекса приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев, аким Каракиянского района Кыдырберды Беков, сельские жители и аксакалы.

Здание спортивного комплекса в селе Куланды на собственные средства построил один из самых активных граждан, индивидуальный предприниматель Айдос Каржаубаев.

«До этого времени спортивного объекта в селе Куланды не было. Это первый спортивный комплекс в селе. Он оснащен залами бокса, каратэ-до, борьбы, фитнеса и открытым футбольным полем. Комплекс может принять за один раз 50-60 посетителей, 10 жителей села будут обеспечены постоянной работой», - сказал аким села Санат Токенов.

Напомним, к 30-летию Независимости страны в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс на 160 мест.