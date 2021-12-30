Первый спортивный комплекс открыли в селе Куланды Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости в селе Куланды Каракиянского района состоялось открытие спортивного комплекса под названием «Namys», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Площадь новостройки составляет 500 квадратных метров.
На торжественном мероприятии ленту у входа в новый комплекс разрезал первый заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендибаев. В открытии комплекса приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев, аким Каракиянского района Кыдырберды Беков, сельские жители и аксакалы.
Здание спортивного комплекса в селе Куланды на собственные средства построил один из самых активных граждан, индивидуальный предприниматель Айдос Каржаубаев.
«До этого времени спортивного объекта в селе Куланды не было. Это первый спортивный комплекс в селе. Он оснащен залами бокса, каратэ-до, борьбы, фитнеса и открытым футбольным полем. Комплекс может принять за один раз 50-60 посетителей, 10 жителей села будут обеспечены постоянной работой», - сказал аким села Санат Токенов.
Напомним, к 30-летию Независимости страны в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс на 160 мест.
- Шесть призовых мест на международном художественном конкурсе заняли школьники из Павлодара
- Водителю съехавшего в кювет авто помогли на трассе полицейские в Акмолинской области
- Около восьми тысяч единиц несертифицированной пиротехники изъяли в Мангистауской области
- Воспитанников детского дома поздравили с Новым годом карагандинские спасатели
- Сколько человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области
- Провалившийся под лед автомобиль извлекли спасатели в Актобе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана