Первый снег пошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пошел первый снег. Жители и гости города активно делятся видео в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее синоптики прогнозировали сильный дождь с переходом в мокрый снег в Алматы 8 ноября. Также сообщалось, что ночью температура воздуха снизится до минус 1-3 градусов, ожидается гололедица.





В этом году снег в городе выпал чуть позже по сравнению с прошлым годом - в 2021-ом алматинцы встретили первый снег в начале октября.

ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

- всегда смотрите перед собой под ноги;

- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

В РГП «Казгидромет» недавно сообщили, что дождь и снег ожидаются в большинстве городов Казахстана 8 ноября.