Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Армении
ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В ночь с 29 февраля на 1 марта в Армении был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Положительный результат теста оказался у прибывшего накануне из Ирана гражданина Армении. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Никола Пашиняна передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Армении у 29-летнего гражданина Армении, прибывшего на спецрейсе из Ирана 28 февраля.
«Предварительный тест дал положительный результат, а результаты повторного теста стали известный в три часа ночи», - говорится в заявлении премьер-министра Армении на его странице в Facebook.
По словам премьер-министра, предпринимаются меры по изоляции лиц, контактировавших с зараженным.
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