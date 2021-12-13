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Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае

13 Декабря 2021 22:34
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Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В городе Тяньцзинь выявлен первый случай заражения штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом говорится в сообщении муниципального центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликованном в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

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В сообщении отмечается, что инфицированный прибыл из-за рубежа. Течение болезни протекает бессимптомно, в настоящее время он изолирован и проходит курс лечения в специально отведенной больнице.

«Это первый случай обнаружения штамма «омикрон» в материковом Китае», - указывается в заявлении эпидемиологического штаба города Тяньцзинь.

Власти китайского мегаполиса призывают жителей придерживаться мер профилактики и контроля COVID-19, включая ношение масок, частое мытье рук и социальное дистанцирование.

Тяньцзинь является городом центрального подчинения КНР с населением свыше 13 млн человек. Китайский мегаполис расположен в 100 километрах от столицы КНР – города Пекина .


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#Китай   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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