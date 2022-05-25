25 Мая 2022 13:30

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в ОАЭ

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Объединенные Арабские Эмираты заявили о первом случае вирусного зооноза оспы обезьян. Вирус был обнаружен органами здравоохранения у 29-летнего женщины из Западной Африки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

В настоящее время инфицированная получает необходимую медицинскую помощь. Министерство заверило жителей страны в том, что органы здравоохранения ОАЭ принимают все необходимые меры, включая расследование, отслеживание контактов и наблюдение за здоровьем инфицированной.

Данный случай был обнаружен в рамках системы раннего мониторинга, которая была активирована после того, как случаи заражения оспой обезьян были зафиксированы в нескольких странах мира.

«Мы сотрудничаем с другими органами здравоохранения по внедрению системы эпидемиологического надзора, в соответствии с самыми высокими мировыми практиками, для обеспечения устойчивой эффективности и защиты населения от инфекционных заболеваний и их быстрого выявления. Мы также работаем над ограничением распространения всех болезней и вирусов в ОАЭ, включая оспу обезьян», - заявили в ведомстве.

Министерство усилило местный эпидемиологический надзор и внимательно отслеживает распространение оспы обезьян по всему миру. Все медицинские учреждения Эмиратов получили указание сообщать о любых подозрительных случаях, чтобы предотвратить распространение вируса локально, сообщает Khaleej Times.

«Мы внедрили точные механизмы для диагностики пациентов с подозрением на заражение. Техническая консультативная группа по пандемическому контролю также подготовила комплексное руководство по эпиднадзору, раннему выявлению заболевания, клиническому ведению инфицированных пациентов и мерам предосторожности», — сообщили ранее в министерстве.

Механизм включает упреждающие шаги для выявления подозрительных случаев, предотвращения распространения и обеспечения раннего лечения этого заболевания.

Министерство призвало жителей не распространять слухи и не вводить их в заблуждение, а брать информацию только из официальных источников.

По состоянию на 24 мая Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала более 250 подтвержденных случаев и случаев с подозрением на инфекцию оспы обезьян.

Ранее органы здравоохранения ОАЭ заявляли, что оспа обезьян встречается в основном в тропических лесах Центральной и Западной Африки и иногда экспортируется в другие регионы.

Болезнь передается человеку при тесном контакте с инфицированным человеком или животным, либо через материалы, зараженные вирусом.

Вирус передается от одного человека к другому при тесном контакте с очагами поражения, биологическими жидкостями, воздушно-капельным путем и зараженными материалами, такими как постельное белье. Хотя оспа обезьян встречается редко и обычно протекает в легкой форме, она все же потенциально может вызывать тяжелое заболевание.

Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 7 до 14 дней, но может продлиться и до 21 дня.