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вчера 23:37
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вчера 22:00
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Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый рейс с гражданами Казахстана из Украины прилетел в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Репатриационный рейс со 175 пассажирами прилетел из польского города Катовице. В международном аэропорту мегаполиса их ждали родственники, друзья и близкие с цветами и шарами.
В аэропорту также дежурили медицинские специалисты на случай необходимости оказания скорой помощи прибывшим пассажирам.
«Для эвакуированных казахстанцев акиматом Алматы организованы трансфер и размещение в комфортабельной гостинице c трехразовым питанием. Всем прибывшим будет оказана всесторонняя поддержка на время пребывания в Алматы. Акимат города при необходимости готов предоставить услуги медицинских специалистов, в том числе психологическую помощь», - сообщили в пресс-службе акимата.
В настоящее время ожидается прибытие в Алматы следующего репатриационного рейса из Украины.
Ранее сообщалось, что первый рейс с казахстанцами вылетел из Польши.
Отметим, второй репатриационный рейс запланирован на 1 марта. Вылет из Катовице в 02:15 с прибытием в Атырау в 11:35.
Ранее отмечалось, что для граждан Казахстана из польского города Катовице организуют три репатриационных рейса.
Вместе с тем, казахстанские дипломаты помогли соотечественникам-дальнобойщикам.
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