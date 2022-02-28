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Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы

28 Февраля 2022 23:30
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Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый рейс с гражданами Казахстана из Украины прилетел в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Репатриационный рейс со 175 пассажирами прилетел из польского города Катовице. В международном аэропорту мегаполиса их ждали родственники, друзья и близкие с цветами и шарами.

В аэропорту также дежурили медицинские специалисты на случай необходимости оказания скорой помощи прибывшим пассажирам.

«Для эвакуированных казахстанцев акиматом Алматы организованы трансфер и размещение в комфортабельной гостинице c трехразовым питанием. Всем прибывшим будет оказана всесторонняя поддержка на время пребывания в Алматы. Акимат города при необходимости готов предоставить услуги медицинских специалистов, в том числе психологическую помощь», - сообщили в пресс-службе акимата.

В настоящее время ожидается прибытие в Алматы следующего репатриационного рейса из Украины.

Ранее сообщалось, что первый рейс с казахстанцами вылетел из Польши.

Отметим, второй репатриационный рейс запланирован на 1 марта. Вылет из Катовице в 02:15 с прибытием в Атырау в 11:35.

Ранее отмечалось, что для граждан Казахстана из польского города Катовице организуют три репатриационных рейса.

Вместе с тем, казахстанские дипломаты помогли соотечественникам-дальнобойщикам.


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#МИД РК   #Алматы   #Соотечественники   #Украина  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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