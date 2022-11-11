Первый пригородный поезд прибыл из Конаева в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 11 ноября начал курсировать пассажирский пригородный поезд Алматы – Конаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый пригородный поезд 6906/6907 сообщением Конаев-Алматы прибыл на железнодорожный вокзал Алматы-1.

«Впечатления очень хорошие. Мы долго ждали этого момента, когда откроют нам в городе электричку. Это очень удобно для студентов, для работающих. Разгрузится дорога Алматы - Конаев. Расписание нас устраивает. Поезд очень чистый, удобный, ехать комфортно. Можно отдохнуть. Время составляет 1 час 17 минут», - поделилась впечатлением первый пассажир поезда, жительница Конаева Зинаида Корниенко.

Поезд будет курсировать ежедневно периодичностью один раз в сутки, отправлением со станции Конаев в 06:00 и прибытием на станцию Алматы-1 в 07:17, а также отправлением со станции Алматы-1 в 19:00 и прибытием на станцию Конаев в 20:17. Время в пути следования составляет 1 час 17 минут. Маршрут предусматривает краткосрочкую остановку по пути следования на станциях Медеу, Жетысу, Байсерке, Кайрат, Жетыген, Илийская.

В составе поезда три вагона общей вместимостью 175 мест. Организацию перевозок осуществляет АО «Пассажирские перевозки».

«Вагоны совершенно новые. Проезд составляет 450 тенге. Есть еще льготные билеты. Максимальная скорость движения 80 км/ч. Вы знаете, что сейчас город Конаев расширяется. Эти электрички были необходимы. Город в будущем будет расти, там будут создаваться новые структуры, административные центры», - сказал аким города Конаев Нурлан Куматаев.

Он заявил, что расписание движения формировалось с учетом мнения населения.

«О необходимости запуска пригородного поезда из Конаева в Алматы говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в наш город, 19 октября. В максимально кратчайшие сроки это поручение было выполнено, и вот уже сегодня, 11 ноября, первый состав запущен. Платформа была оборудована на автовокзале города Конаев, что очень удобно для горожан. Стоит отметить, что расписание движения формировалось также с учетом мнения населения. В первую очередь, это очень обрадовало студентов и их родителей. Поездка в Алматы на поезде, особенно в зимнее время, безопасна и удобна. Состав прибывает на станцию Алматы-1, откуда можно добраться в любую точку города. Кроме того, уже с 11 декабря, поезд будет прибывать также на станцию Алматы-2, где поблизости есть метро», - сказал аким города Конаев Нурлан Куматаев.

Директор филиала АО «Пассажирские перевозки - пригородные перевозки» Султан Табынбаев добавил, что подвижной состав передвигается на дизеле и был изготовлен на польском заводе.

«Это современный подвижной состав, единственный в Казахстане. Он был закуплен АО «Қазақстан темір жолы». В дальнейшем также будем приобретать такие подвижные составы», - отметил он.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщали, что пригородный поезд по маршруту Алматы – Конаев запустят с 11 ноября.