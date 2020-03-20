Первый Президент РК сохраняет свою востребованность в качестве профессионального политика - главный научный сотрудник КИСИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, доктор исторических наук Леся Каратаева рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о роли Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в годы независимости.

Она отметила, что 30 лет назад Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, учредившим пост президента. И сегодня в международном сообществе установилась твердая ассоциативная связь между Казахстаном и его Первым Президентом, что вполне закономерно, учитывая вклад Н.А. Назарбаева в становление и развитие РК.

«За период нахождения Елбасы на посту Главы государства Казахстан прошел в своем развитии несколько этапов. Это и преодоление катастрофических последствий распада политической и экономической систем СССР, и досрочная реализация первой Стратегии развития РК до 2030. Сегодня мы уже говорим об адаптации Казахстана к условиям, диктуемым новым глобальным технологическим укладом, и планируем достичь уровня развития, характерного для первой тридцатки стран мира», - говорит она.

По ее словам, отдельного внимания заслуживают внешнеполитические инициативы Первого Президента РК.

«Отказ от конфронтационного мышления, переход к мультивекторной модели построения отношений с другими участниками мировой политики позволили Казахстану стать активным и уважаемым участником международных процессов. Отказ от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия и инициация международного движения за ядерное разоружение, инициатива реализации интеграционного потенциала евразийского пространства, вклад в урегулирование международных споров и конфликтов – для этих и многих других международных инициатив характерны как нестандартный подход, так и своевременность. Такое же тонкое чувство времени Первый Президент проявил, инициировав в прошлом году транзит власти. Несмотря на высказываемые опасения, Казахстан успешно справился с этим процессом, проведя его в полном соответствии с конституционными нормами и избежав тем самым социальных потрясений.

Сегодня, как на внутриполитическом уровне, так и за пределами нашей страны, Первый Президент РК сохраняет свою востребованность в качестве профессионального политика, обладающего колоссальным запасом опыта и идей», - заключила она.