Первый Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности страны и социально-экономического развития Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК - Елбасы.

«Первый вопрос – это информационная безопасность. Вопрос весьма актуальный. В настоящее время в сравнении с традиционными СМИ преобладает Интернет, в том числе социальные сети. С одной стороны это хорошая тенденция. В Интернете много познавательной и обучающей информации. С другой стороны, есть и угрозы, связанные с обеспечением кибербезопасности», - сказал Елбасы.

Председатель Совета Безопасности подчеркнул важность изучения международного опыта в сфере обеспечения информационной безопасности.

«Нам необходимо перенимать опыт других стран в этом вопросе. С одной стороны, нужно поддерживать данное развитие, но в то же время важно обеспечить безопасность людей», - сказал Первый Президент Казахстана.

Заслушав информацию по второму вопросу повестки заседания, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на отдельных аспектах развития транзитно-транспортного потенциала Актюбинской области.Кроме того, Елбасы указал на необходимость обеспечения благоприятной среды для развития предпринимательства и человеческого капитала в регионе.Также на заседании были рассмотрены вопросы создания агропромышленного хаба западного макрорегиона.

По результатам заседания Совета Безопасности были даны соответствующие поручения Правительству и акимату Актюбинской области.