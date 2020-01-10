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Первый оптово-распределительный центр откроют в Петропавловске

10 Января 2020 19:03
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Первый оптово-распределительный центр откроют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов проехал по строительным площадкам Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы главы региона, один из объектов – оптово-распределительный центр. Здесь идут внутренние работы. Первый товар ожидают уже через 1,5 месяца. Местные власти уверены, что работа центра позволит сократить «серые» поставки товаров в регион. Положительных изменений ожидают и в ценовом сегменте.

«Здесь будет оптом завозиться товар, проходить таможенная очистка и оплата налогов. Не нужно ездить по городу и собирать документы. Всё - в одном месте. Предпринимателям важно не тратить свое время. Это первый в Петропавловске современный склад, где есть все условия и для работы людей, и для сохранения товара», - сказал К. Аксакалов.



Завершается в Петропавловске строительство школы на 900 мест в микрорайоне «Жас оркен». Такая же школа строится по улице Жумабаева. Это позволит решить проблему трехсменного обучения. Школьников областном центре с каждым годом становится все больше.

Посетил аким области площадки, где строятся жилые дома и железнодорожный вокзал. В здании последнего установят 2 лифта и эскалаторы, благоустроят территорию. На реконструкцию привокзальной площади предусмотрено 100 млн тенге.








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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Строительство, Экономика,
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Автор:

Олеся Жуковень

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