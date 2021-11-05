Первый международный экономический форум «ЕС-ЦА» стартовал в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В столице Кыргызстана стартовал первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Планируется, что эта встреча на высоком уровне станет первой в серии мероприятий, которые пройдут в странах Центральной Азии в ближайшие годы в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Укрепление экономических связей между Европейским союзом и Центральной Азией является одним из приоритетов стратегии.

По словам организаторов, форум предоставит участникам возможность обсудить приоритетные потребности Центральной Азии в области устойчивого экономического развития ради пользы и выгоды всех сторон. Тремя основными темами мероприятия станут «зеленое» восстановление, цифровизация и улучшение деловой среды.

Поэтому первый очный Экономический форум ЕС-Центральная Азия будет посвящен проблемам и возможностям в этих трех областях с учетом существующих инициатив ЕС, таких как Европейский зеленый курс, План ЕС по цифровизации, региональных и двусторонних программ ЕС в соответствии с новым программным циклом на 2021-2027 годы. Будут также обсуждаться инициативы и технологические решения, предлагаемые частным сектором ЕС.

Помимо этого, мероприятие позволит всесторонне обсудить с представителями стран Центральной Азии текущее взаимодействие с ЕС, а также новые возможности экономического сотрудничества с особым акцентом на три приоритета Форума.

В форуме принимает участие и глава Правительства РК Аскар Мамин. Государства Центральной Азии представлены высокопоставленными представителям национальных правительств, Европейский Союз представляет Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской Комиссии по вопросам экономики и торговли.

В мероприятии также примут участие высокопоставленные представители государств-членов ЕС, организации, реализующие в регионе проекты ЕС, представители частного сектора из стран Центральной Азии и Европы, а также партнеры по развитию, включая европейские финансовые институты.