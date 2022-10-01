Первый магазин SPAR открылся в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Нидерландская компания SPAR, специализирующаяся на супермаркетах, зашла на рынок Казахстана. Первый магазин в формате семейный супермаркет EUROSPAR площадью 2400 квадратных метров открылся в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Магазины SPAR на сегодня есть в 48 странах мира на четырех континентах – всего 13 600 магазинов, теперь этот список пополнил Казахстан. В новом суперамаркете в Алматы, который находится в ТЦ Silk Way City по улице Толе би, 71, покупателей ждет большой выбор овощей и фруктов, молочных и мясных продуктов, открытая кухня FoodPoint, где прямо на глазах гостей готовят пиццу, баурсаки, блины, гриль, суши и множество других блюд, выпечка с пылу с жару и вкуснейшие сладости. Здесь также расположилось SPAR кафе.

«В чем особенность сети SPAR? В Казахстане много торговых сетей, которые имеют свои конкурентные преимущества и, соответственно, имеют своего лояльного покупателя. В нашем случае, мы очень тщательно подошли к формированию сбалансированной товарной матрицы для покупателей с разным достатком, при этом у нас сформировали богатый выбор товаров категории fresh. Мы сейчас большой упор делаем на сервис, на обслуживание покупателей, доброжелательность, чтобы к нам клиенты приходили каждый день не только за покупками, но и получали позитивные эмоции, совершали покупки с хорошим настроением», - сказал на презентации магазина директор торговой сети SPAR Казахстан Демид Самошкин.

Спикер отметил, что на сегодня идут подготовительные работы по открытию еще трех магазинов в Астане. В дальнейшем голландские супермаркеты распахнут свои двери в Павлодаре и в других крупных городах. В целом до конца 2023 года в стране будет работать до 10 магазинов сети.

«Мы стремимся открыть как можно больше супермаркетов, но для нас при открытии самое главное – это качество, а не количество», - подчеркнул Демид Самошкин.

Старший менеджер по развитию международной розничной торговли SPAR Роб Ван Стаден заявил, что в компании предусмотрена работа фермерского отдела, в который войдут продукты от местных производителей и надежных партнеров. На сегодня SPAR сотрудничает более с чем 2 тыс. поставщиками со всего мира, в том числе Казахстана.

«Мы сейчас прилагаем всяческие усилия для того, чтобы поддерживать местных производителей в тех странах, где мы присутствуем. Нам это очень важно. Сейчас в магазине Алматы имеются много импортных товаров, но я надеюсь, что в блажащее время товары казахстанского производства также появятся во всех магазинах SPAR по миру», - сказал он.

Роб Ван Стаден также впечатлился высоким уровнем качества продукции, представленных в первом магазине Алматы. Он отметил, что все товары соответствуют мировым стандартам. По его словам, SPAR известен по всему миру своими уникальными торговыми марками. Продукция под этим брендом есть во всех товарных группах: в продуктах питания и в промышленных товарах.

В оформлении торгового зала EUROSPAR в Алматы использованы натуральные материалы, ровные линии, современные цветовые решения. Линейные и трековые системы освещения позволяет покупателям чувствовать себя комфортно. В магазине предусмотрена работа девяти кассовых зон и шести касс самообслуживания. Кроме того внутри магазина можно будет оплатить товар в зоне кафе.

Демид Самошкин заявил, что ключевая цель компании в ближайшее время – заложить технологическую базу для экспансии торговой сети SPAR по всей стране.

«В 2023 году у нас очень большие планы. Один из них запуск онлайн-платформы по доставке продуктов питания. На сегодня мы уже имеем проект по доставке товаров для дома tvoy.kz. Это уникальный ассортимент, который мы привозим сами. Такое вы больше нигде не найдете. В дальнейшем будет отдельный бренд, который будет осуществлять доставку уже продуктов питания», - поделился планом Демид Самошкин.

Он добавил, что в стратегических планах компании есть также открытие своего интернет-магазина. В ближайшее время ожидается запуск интернет-торговли совместно с маркетплейсами. Проект находится на проработке.

Помимо всего, SPAR участвует в экопроектах. На начальном этапе в магазинах установлены экобоксы для правильной утилизации батареек.

«Мы дальше будем развивать это направление и вносить вклад в сохранение нашей природы. В наших магазинах уже пользуются одноразовыми биоразлагаемыми посудами, пакетами из крафт-бумаги и специальными боксами для сбора использованных батареек», - отметил исполнительный директор SPAR Казахстан Сергей Гадецкий.

В новом магазине в Алматы работают чуть менее 200 человек. В общей сложности, в проекте задействовано более 300 сотрудников. На открытие магазина в целом было инвестировано около 5 млрд тенге.

Компания SPAR основана в 1932 году Адрианом Ван Веллом в Нидерландах под названием «De SPAR». Название сети сложилось из первых букв девиза: «Door Eendrachting Samenwerken Profiteren Allen Regelmating», что в переводе означает «Все мы выигрываем от сотрудничества». Штаб-квартира находится в Амстердаме.