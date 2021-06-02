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Первый крытый бассейн построен в Амангельдинский районе Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
2 Июня 2021, 02:14
Первый крытый бассейн построен в Амангельдинский районе Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В преддверии 30-летия Независимости Казахстана в Амангельдинском районе построен первый крытый бассейн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное открытие бассейна состоялось в День защиты детей, в районном центре – селе Амангельды. В своем Послании Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечает, что «необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям».


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Инициативу Главы государства поддержали частные инвесторы. Плавательный бассейн в селе Амангельды построил уроженец Амангельдинского района, известный меценат, путешественник Сапар Искаков.

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«Стоимость проекта составила 120 миллионов тенге. Будет создано 15 новых постоянных рабочих мест. Бассейн соответствует стандартам и послужит дальнейшей пропаганде в районе здорового образа жизни, развитию добрых спортивных традиций», – отметила в своем выступлении заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова.

В настоящее время более 33% жителей области отдают свои предпочтения активным занятиям спортом. В связи с этим, динамичными темпами развивается спортивная инфраструктура.

За последние годы введены в эксплуатацию крытый футбольный манеж, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, лыжная база с лыжероллерной трассой, школа бокса, проведена реконструкция 3 стадионов, отремонтировано 12 объектов спорта, в том числе в 2020 году на стадионе с. Амангельды был уложен искусственный газон футбольного поля.

В целом необходимо отметить, что в районе выстроено успешное трехстороннее сотрудничество государства, бизнеса и местного сообщества. В рамках программы «Рухани жаңғыру» в текущем году будет реализовано 15 совместных проектов на сумму 352 млн тенге.

Благодаря такому партнерству, только при поддержке Сапара Искакова началось строительство Туристического хаба в с.Амангельды, стоимость которого составляет 1 млрд тенге. Ввод объекта ожидается в 2023 году.

Кроме того, меценатом осуществляется поддержка молодых художников, писателей, акынов, журналистов, композиторов в издании ими своих книг, журналов, газет. Были изданы книги «Торғай тарландары» (I, II том) Адильбека Жакып и «Қыпшақ қайраткерлері» Өтегена Абдраман.

Данная работа транслируется по всей области. В текущем году будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Торгай и Узунколь. Начнется строительство комплексов в селах Аманкарагай и Карабалык. В рамках проектов государственного частного партнерства в городе Костанай будут введены в эксплуатацию пятидесяти метровый плавательный бассейн и Ледовый дворец спорта.

Вместе с тем, в области предусмотрены бюджетные средства для развития спортивного государственного заказа, что позволит обеспечить доступ детей к платным секциям, которые будут компенсированы за счёт бюджета.

Костанайская область   Акимат   Строительство   Рухани жаңғыру   Регионы Казахстана   30 лет Независимости  
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