Первый кредитный жилой дом сдали в Рудном
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном состоялось открытие первого кредитного жилого дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В преддверии государственного праздника – Дня независимости РК, Первым заместителем акима Костанайской области Гауезом Нурмухамбетовым открыт первый кредитный жилой дом в городе Рудном, строительство которого было начато в этом году в рамках пилотного проекта»,- сообщили в пресс-службе акима Костанайской области.
Реализуется пять проектов жилых домов, общей площадью порядка 19 тысяч квадратных метров, или 300 квартир.
«В перспективе планируется строительство 18 многоквартирных жилых домов в 19-м микрорайоне общей площадью порядка 140 тыс.кв.м, или 2 160 квартир»,- добавили в пресс-службе.
До конца года в области планируется ввести в эксплуатацию 449 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 18% рост объемов строительства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За одиннадцать месяцев уже введено в эксплуатацию 413,8 тыс.кв.м жилья (это 127,5% к уровню прошлого года).
За тридцать лет независимости в Костанайской области построено 6,3 миллиона квадратных метров жилья, более 63 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия. Среднегодовой прирост ввода жилья составил 19%.
- Продление метро до рынка «Алтын Орда» разъяснили в акимате Алматы
- Нового заместителя акима области назначили в СКО
- Маслихат утвердил бюджет Алматы на 2022 год
- «Казфосфат» к 30-летию Независимости сдал ряд социальных объектов в Жамбылской области
- Аким Алматы вручил награды нуротановцам в канун 30-летия Независимости
- Сахарный завод планируют построить в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана