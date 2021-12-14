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Первый кредитный жилой дом сдали в Рудном

14 Декабря 2021 12:53
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Первый кредитный жилой дом сдали в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном состоялось открытие первого кредитного жилого дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В преддверии государственного праздника – Дня независимости РК, Первым заместителем акима Костанайской области Гауезом Нурмухамбетовым открыт первый кредитный жилой дом в городе Рудном, строительство которого было начато в этом году в рамках пилотного проекта»,- сообщили в пресс-службе акима Костанайской области.

Реализуется пять проектов жилых домов, общей площадью порядка 19 тысяч квадратных метров, или 300 квартир.

«В перспективе планируется строительство 18 многоквартирных жилых домов в 19-м микрорайоне общей площадью порядка 140 тыс.кв.м, или 2 160 квартир»,- добавили в пресс-службе.

До конца года в области планируется ввести в эксплуатацию 449 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 18% рост объемов строительства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За одиннадцать месяцев уже введено в эксплуатацию 413,8 тыс.кв.м жилья (это 127,5% к уровню прошлого года).

За тридцать лет независимости в Костанайской области построено 6,3 миллиона квадратных метров жилья, более 63 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия. Среднегодовой прирост ввода жилья составил 19%.



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#Костанайская область   #Акимат   #Строительство   #Жилье  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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