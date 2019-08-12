Первый космонавт ОАЭ полетит в космос на последней ракете «Союз-ФГ»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ближайшая экспедиция на Международную космическую станцию (МКС) отправится с космодрома Байконур в конце сентября 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пуск ракеты «Союз-ФГ», которой предстоит вывести на орбиту корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту, назначен на 25 сентября 2019 года в 19 часов 57 минут по времени Нур-Султана. В составе экспедиции россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Особенностью предстоящего пуска будет то, что это будет последний старт ракеты «Союз» с украинской системой управления. После прекращения эксплуатации «Союза-ФГ», запуски пилотируемых кораблей «Союз», начиная с «Союза МС-16», стартующего 20 марта 2020 года, будут осуществляться ракетой «Союз-2.1а» с системой управления российского производства, сообщают в Роскосмосе.

Согласно статистике, всего с 2001 по 2019 годы осуществлено 69 пусков ракет «Союз-ФГ», из них один аварийный – в октябре 2018 года. Система управления «Союза-ФГ» разработана в НТ СКБ «Полисвит» и изготовлена в ГНПП «Объединение Коммунар» (оба – Харьков, Украина).

С 2020 года «Союз-ФГ» сменит ракета «Союз-2.1а», летающая с 2004 года. Ее система управления создана в екатеринбургском научно-производственном объединении автоматики имени Семихатова.

Также особенностью пуска будет то, что в космос полетит первый космонавт ОАЭ. Как известно, в июне 2018 года Роскосмос и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ – военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади.