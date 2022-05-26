26 Мая 2022 16:18

Первый космический спутник вывела на околоземную орбиту Армения

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Армения вывела на околоземную орбиту первый космический спутник. Снимки со спутника будут использованы для пограничного контроля, предотвращения чрезвычайных ситуаций, природопользования, градо- и дорожного строительства и в других сферах. Об этом в ходе заседания Правительства заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В результате сотрудничества между армянским акционерным обществом «Геокосмос» и испанской компанией «Satlantis» 25 мая на корабле компании SpaceX на околоземную орбиту был выведен первый космический спутник Армении.

«25 мая 2022 года в 22.35 по ереванскому времени с космодрома США на мысе Канаверал космическим кораблем компании SpaceX на околоземную орбиту был выведен первый космический спутник Армении. Республика Армения вступает в эру комической деятельности, и мы надеемся, что наши богатые традиции в сфере космических исследований и производства будут восстановлены», - заявил Премьер-министр Никол Пашинян.

Глава армянского кабмина отметил, что к концу 2023г. в Армении будет создан Центр управления спутниками и приемная станция. По словам Никола Пашиняна, спутниковые снимки будут использоваться в сферах пограничного контроля, предотвращения чрезвычайных ситуаций, природопользования, градостроительства, строительства дорог и геологии, для мониторинга за изменением климата и в иных сферах.

25 мая 2022 года со станции Cape Canaveral Space Force Station на мысе Канаверал во Флориде, США, в рамках миссии Transporter-5 стартовала ракета-носитель SpaceX Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту 59 коммерческих спутников, в том числе и армянский спутник наблюдения Земли.











