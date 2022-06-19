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Первый контейнерный поезд запустили из Казахстана в Турцию через Иран

19 Июня 2022, 18:27
Первый контейнерный поезд запустили из Казахстана в Турцию через Иран

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ — Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси приняли участие в онлайн-церемонии запуска первого контейнерного поезда из Казахстана через территорию Ирана в Турцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Отправной точкой пилотного грузового поезда стал Павлодар, а спустя несколько дней, проехав через территорию Туркменистана, он прибыл в Тегеран. В ходе церемонии главы государств дали старт дальнейшему следованию поезда в Турцию.

В своей речи Глава нашего государства выразил благодарность правительствам и железнодорожным властям двух стран за подготовку и практическую реализацию данного проекта.

Организованный компанией АО «KTZ Express» пилотный контейнерный поезд, состоит из 48 единиц 20-футовых контейнеров. Протяженность 12-дневного маршрута составляет 6 336 км.

Запуск нового транснационального сообщения, не требующего перевалки грузов, будет способствовать диверсификации альтернативных маршрутов и увеличению контейнерного грузопотока по территории Казахстана.

По завершении мероприятия состоялся официальный прием в честь Президента Казахстана от имени Президента Ирана.

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