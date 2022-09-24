Первый концерт Димаша в Алматы прошел с полным аншлагом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На одном из самых легендарных спортивных сооружений Казахстана - Центральном стадионе города Алматы прошел долгожданный сольный концерт Димаша Кудайбергена Stranger. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали на этом масштабном событии, которое собрало тысячи фанатов из 68 стран мира.

Концерт, запланированный на 20:00 часов, начался вовремя. Фанаты известного исполнителя начали собираться у стадиона раньше времени - за два часа до его начала.

Фанаты Димаша специально прилетели на концерт из разных стран. Многие из них охотно делились своими впечатлениями о Казахстане.

«Мы прилетели из Словакии в понедельник специально на концерт Димаша. Раньше были на его концерте в апреле в Праге. Нам очень нравится его творчество. Нас сейчас 20 человек, и мы все в Казахстане впервые. Впечатления невероятные. Природа здесь очень красивая, еда вкусная, попробовали конину. Побывали на Зеленом базаре, на Кок-Тобе и Кольсае, теперь собираемся на Медеу», - сообщили фанаты из Словакии Ярослава и Инна.

Восхитились природой Казахстана и гости из Франции и США. Они тоже оказались в нашей стране впервые. Прилетели на концерт любимого артиста несколько дней назад.

Казахстанцев среди болельщиков Димаша тоже было немало. Некоторые были с ним знакомы уже больше 10 лет. Ярые поклонницы певца Сауле, Шолпан и Гульнара особо выделялись среди большого количества людей. Они ходили в одинаковых футболках с портретом певца и держали шарфы. По словам девушек, они стараются не пропускать концерты любимого вокалиста, где бы они не проходили.

«Мы долго ждали этот концерт в нашем любимом городе. Нам нравятся все его песни», - отметили они.

На территории стадиона наблюдалось большое количество людей. Следили за правопорядком свыше 2,5 тыс. полицейских. Также дежурили военнослужащие из Национальной гвардии.

В организации концерта были задействованы более 200 специалистов. Еще 400 волонтеров помогали им. Многие из них разговаривали на трех языках - подсказывали, встречали и провожали гостей.

Концерт начался с выступления молодых артистов. Среди них была казахстанская певица Рухия Байдукенова, которая в прошлом году завоевала Гран-при 30-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

Трибуны заполненного стадиона украсили светящиеся разноцветные фонарики. Собравшиеся в ожидании Димаша громко аплодировали и выкрикивали его имя. Спустя некоторое время на сцене появился Димаш Кудайберген. Он удивил всех своим эффектным выходом, спустившись с небес. Димаш спел первые две песни в костюме, стилизованном под одеяние сакского Золотого человека.

Затем он на казахском и английском языках поблагодарил своих поклонников со всего мира за то, что посетили его первый сольный концерт в Алматы.

Димаш представил зрителям концертную программу, наполненную лучшими композициями из репертуара. Зрителей увидели ультрасовременное, масштабное и красочное шоу.

На протяжении шоу артисту аккомпанировала его бэнд-группа. Прозвучали также уже полюбившиеся зрителям песни, которые традиционно поклонники артиста поют всем стадионом. Также впервые на сольном концерте Димаш представил новые произведения.

Впервые Димаш исполнил песню, которую написал его младший брат Абильмансур Кудайберген. Это стильная молодежная песня, навеянная творчеством известного французского музыканта FKJ. Сам Абильмансур тоже исполнил авторскую инструментальную композицию, написанную маэстро Ренатом Гайсиным.

В концерте также прозвучала недавно анонсированная Димашем композиция на испанском языке, текст который был написан при содействии посольства Казахстана в Мексике. Зрители услышали и самую ожидаемую премьеру этой осени - авторскую композицию Димаша «История одного неба».

В концерте принимали участие большая интернациональная команда танцоров, а также знаменитый Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы и Государственный ансамбль танца «Салтанат».

Димаш Кудайберген не уставал благодарить фанатов за их поддержку. Он заявил, что его мечта дать сольный концерт на большом стадионе осуществилась благодаря им. Пожелал всем крепкого здоровья, мирного неба над головой и добра. Концерт длился около 4 часов.