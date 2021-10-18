Первый компонент вакцины от КВИ получили свыше 785 тысяч человек в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 785 404 человека, а вторым - 705 490 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в Алматинскую область поступило 864 658 доз первого компонента вакцины. Из второго компонента вакцины получено 854 815 доз. На 18 октября первым компонентом вакцины привито 785 404 человека, вторым - 705 490 (59%) жителей области», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

По состоянию на 18 октября в Алматинской области зарегистрировано 53 893 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 39 841. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели стоит на одном уровне 0,3%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,5%, Каратальском - 0,4%, Сарканском - 0,5% районах и Текели - 0,4%.

За последние сутки зарегистрировано 107 случаев КВИ, темп прироста – 0,2%, из них 94 - симптомных и 13 - бессимптомных случаев. 10 случаев из всех выявленных - дети до 14 лет.