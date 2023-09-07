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    00:30, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Первый казахстанский завод по производству башенных кранов построят в Астане

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    Фото: t.me/samrukazynaofficial
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый отечественный завод по производству строительных подъемных машин и механизмов построят в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда «Самрук-Қазына».

    АО «Samruk-Kazyna Construction» заключил договор инвестирования в строительство с ТОО «Лашын Фактори». Выпуск первых подъемных машин намечен на первую половину 2024 года. Завод сможет производить 35 башенных кранов и 20 фасадных подъемников в год.

    Большую часть спроса на казахстанском строительном рынке покрывают иностранные производители. В Казахстан ежегодно завозят 186 штук спецтехники. Из них больше половины из Китая, треть – из России. Продукция нового завода будет покрывать 19% потребности местного рынка. Стоимость одной импортированной единицы в базовой комплектации начинается от 180 тысяч долларов США. Цена отечественного товара будет ниже на 30% в сравнении c китайскими и на 50% - c российскими аналогами.

    Еще одно преимущество - завод может адаптировать башенные краны под требования заказчика, регулируя высоту и длину стрелы. Также ТОО «Лашын Фактори» предоставят сервисный центр для обслуживания.

    Сумма инвестиций - 1,39 млрд тенге, из которых 697 млн тенге (50%) вложено АО «Samruk-Kazyna Construction» в рамках инвестиционной деятельности, направленной на импортозамещение.

    Будущее предприятие расположится на территории специальной экономической зоны «Астана – новый город».

    Ранее МИА «Казинформ» сообщало, производство каких строительных материалов запущено в этом году в Казахстане, а также какие строительные материалы импортирует Казахстан.

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    Теги:
    ФНБ «Самрук Казына» Экономика Строительство Промышленность Астана
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