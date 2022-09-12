Первый фестиваль немецкой культуры прошел в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этнографической деревне города Усть-Каменогорска прошел первый фестиваль немецкой культуры, посвященный 30-летию Дома дружбы. Объединение было создано с целью укрепления межнационального согласия, возрождения языков, традиций, культуры народов, воспитания казахстанского патриотизма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Целью мероприятия стало формирование казахстанского патриотизма, общенационального согласия и активной гражданской позиции через знакомство с культурой немецкого этноса.

Фестиваль начался с награждения волонтеров, участников сообщества и учителей немецкого языка почетными благодарственными письмами, которые вручила Александра Шиллинг - заместитель директора немецкого культурного центра Widergeburt.

«Фестивали такого формата вносят очень большой вклад в культурное развитие граждан. У нас в Казахстане проживает более 140 национальностей. Здесь идет взаимопроникновение культур, мы все обмениваемся какими-то обычаями, традициями, что-то берем для себя. То есть учимся сосуществовать мирно и дружно, поэтому я считаю, что такие фестивали просто необходимы в нашем городе «, - отметила Александра Шиллинг.

Затем мероприятие продолжилось выступлениями камерного оркестра, вокальных и танцевальных групп. Граждане города насладились национальными музыкой и танцами немцов. А чтобы гости до конца прониклись культурой, объединение организовало бесплатные мастер-классы по росписи имбирных пряников глазурью, по сборке фахверковых домиков, детскому рукоделию.

Фестиваль завершился ярмаркой немецкой кухни и творческой выставкой, где были представлены самодельные куклы, музей старинных инструментов, книги о знаменитых казахстанских немцах.