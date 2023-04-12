Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Наука и инновации

Первый экипаж начал эксперимент в комплексе по имитации космического полета в Астане

Анеля Касымова
12 Апреля 2023, 17:55
Первый экипаж начал эксперимент в комплексе по имитации космического полета в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Астане состоялась презентация проекта наземного экспериментального комплекса Space Nomad, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комплекс является автономным, представляет собой один из отсеков космической станции, а условия максимально приближены к изоляции в космосе.

Сооружение состоит из четырех модулей – это модуль управления, основной модуль, где команда проводит встречи, спальный модуль, модуль для приготовления еды и технический модуль (душевые, санузел). Комплекс рассчитан до 4 человек на длительное пребывание от одного месяца до одного года.

photo

«Будет полная имитация космического полета, в том числе питание и другие условия для жизни. Участники смогут выращивать гидропонику и так далее», - сказал исполнительный директор Eurasian Space Ventures (компания-инвестор) Талгат Досанов во время презентации.

Руководитель проекта Space Nomad Рустам Абдурахманов отметил, что комплекс создан для проведения научных исследований.

photo

«Программа будет реализовываться совместно с научными институтами и организациями в научной сфере. Основное направление – это эксперименты на психологию и физиологию человека, потому что нахождение в замкнутом пространстве продолжительное время требует дополнительных исследований. То есть на устойчивость организма человека к стрессу, влияние на него того или иного питания, медицины. Также это другие исследования, связанные с биологией», - пояснил он.

По его словам, сегодня первый экипаж из трех человек зайдет в комплекс для проверки на безопасность и жизнедеятельность. Эксперимент завершится 14 апреля.

photo
photo
photo

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

Астана   Наука   Освоение космоса  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
200 призывников сбежали из Казахстана в Россию
200 призывников сбежали из Казахстана в Россию
Черный список застройщиков обновили в столице
Черный список застройщиков обновили в столице
Мошенники от имени Halyk Bank предлагают подарки на Рамадан
Мошенники от имени Halyk Bank предлагают подарки на Рамадан
Троих подозреваемых по делу о сепаратизме поместили в изолятор в СКО
Троих подозреваемых по делу о сепаратизме поместили в изолятор в СКО
270 военных погибло в Казахстане с 2020 года
270 военных погибло в Казахстане с 2020 года
Бибисара Асаубаева обыграла шахматистку с наивысшим рейтингом ФИДЕ
Бибисара Асаубаева обыграла шахматистку с наивысшим рейтингом ФИДЕ
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов
Часть воинских частей в Казахстане не охвачена видеонаблюдением
Часть воинских частей в Казахстане не охвачена видеонаблюдением
11 военнослужащих погибли с начала года в Казахстане
11 военнослужащих погибли с начала года в Казахстане