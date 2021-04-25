Первый частный индустриальный парк в Павлодарской области формируют вблизи Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Участок рядом с Экибастузской ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова, куда предлагается привлекать крупных инвесторов, посетил глава региона Абылкаир Скаков. Аким области также побывал на других объектах в Экибастузе и провел совещание по вопросам комплексного плана развития города, разработать который ранее поручил Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

Сегодня неподалеку от энергостанции возводят распределительные устройства, посредством которых, как планируется, будет производиться электроснабжение индустриального парка. Это позволит обеспечить предприятия парка доступной электроэнергией. Компания «Canarax» из ОАЭ, реализующая проект, уже имеет предварительные договоренности с несколькими инвесторами, готовыми запустить здесь новые производства.

«С учетом того, что на ГРЭС-1 имени Б. Нуржауова ведутся модернизация и расширение энергоблока №1 до 500 МВт, появляются новые возможности. В этом году мы должны решить все вопросы, связанные с подведением инфраструктуры к индустриальному парку. Если мы предоставим все необходимое, сюда можно будет привлечь инвесторов», - отметил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Во время рабочей поездки в Экибастуз глава региона побывал на нескольких предприятиях. На базе ТОО «ЭнергоСпецСтрой» ему сообщили о темпах производства поверхностей нагрева, которые применяются на теплоэлектроцентралях и ГРЭС. Раньше на энергостанциях вынуждены были закупать подобное оборудование в России. Сегодня же есть возможность приобретать его в Экибастузе.

«Сегодня заказывать оборудование за рубежом дорого и долго, нашим крупным промышленным предприятиям необходимо сотрудничать с местными производителями, - подчеркнул Абылкаир Скаков. - Это, в свою очередь, позволит повысить объем местного производства и положительно скажется на региональной экономике».

На кирпичном заводе ТОО «Вершина» у акима попросили поддержки в расширении производства. Сегодня на двух производственных линиях предприятие выпускает 55 миллионов кирпичей в год. Продукцию разбирают заказчики из других регионов Казахстана, как только она сходит с конвейера. Именно поэтому завод не может покрыть потребность Павлодарской области в кирпиче. Руководство ТОО готово поставить еще одну линию мощностью в 30 миллионов кирпичей. Для этого необходимо финансирование.

«Совсем недавно мы проводили большое совещание по проблемным вопросам строительной отрасли и как раз говорили о дефиците кирпича, возникающем во время строительного сезона, - отметил глава региона. - Если весь экибастузский кирпич забирают «с колес», то здесь действительно необходимо расширение. У нас большие планы по жилищному строительству в области, и эта продукция будет востребована. Нужно проработать все механизмы государственной поддержки в этом направлении».

В подразделении «Электрощит» ТОО «Тамыр» Абылкаиру Скакову рассказали о производстве оборудования для электрических подстанций и промышленных предприятий. Компания работает в Экибастузе почти 20 лет и сотрудничает с ведущими мировыми производителями электрооборудования.

Аким области также посетил единственный в Экибастузе крытый хоккейный корт. В свое время в ТОО «Промсервис Отан» реконструировали промышленную базу под спортивный объект, который стал популярным среди экибастузских детей. Сегодня хоккеем с шайбой здесь занимаются 185 ребят. Корт посещают и представители более старшего поколения.

Во дворе дома №27 по улице Гоголя аким Экибастуза Ардак Кантарбаев сообщил о планах по благоустройству 50 внутридворовых территорий города. Глава региона напомнил: каждый проект следует обсудить с местными жителями и учесть их предложения.

В городском акимате Абылкаир Скаков провел совещание по вопросам Комплексного плана развития Экибастуза на 2021-2025 годы. Напомним, разработать программу поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Сейчас в акимате проводят анализ всех ключевых отраслей развития города и принимают рекомендации общественности. Ожидается, что комплексный план будет представлен через несколько месяцев.

«При разработке комплексного плана развития Экибастуза мы должны учитывать потенциальные вызовы в будущем: снижение добычи угля, переход к «зеленым» и другим современным технологиям, - сказал Абылкаир Скаков. - Этот документ должен быть написан понятным для всех языком. В этом комплексном плане жители города должны видеть свое будущее, будущее своих детей, чтобы в дальнейшем связывать свою жизнь с Экибастузом».

В городском парке культуры и отдыха «Шахтер» аким области принял участие в посадке деревьев. В рамках национального проекта «Таза табиғат» здесь высадили 400 саженцев лиственных и хвойных растений.





Фото Валерия Бугаева