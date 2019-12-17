Первый Центр томосинтеза открылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ко Дню независимости Казахстана в Алматы состоялось открытие первого Центра томосинтеза для ранней диагностики рака молочной железы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный проект осуществлен в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) совместно с Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии (КазНИИОиР) МЗ РК.

«Томосинтез – это инновационный метод диагностики рака молочной железы (РМЖ). Он способен выявить опухоль размером всего лишь в несколько миллиметров. В отличие от обычной 2D-маммографии, томосинтез производит ряд тонкослойных снимков под разными углами, что способствует повышенной и точной выявляемости рака молочной железы на ранних этапах, а это позволит сохранить жизнь пациентам», - сказала главный онколог Министерства здравоохранения Диляра Кайдарова.

Новый Центр томосинтеза DiVera оснащен самым современным аппаратом Fujifilm Amulet Innovality, который на данный момент является единственным томосинтезом в городе Алматы. Создание центра и его оснащение были полностью осуществлены за счет частных инвестиций.





Методы диагностики РМЖ с помощью томосинтеза успешно применяются в Европе, США, Корее и Японии.

Рак молочной железы – наиболее распространенное злокачественное заболевание и основная причина смертности среди женщин во всем мире. В Казахстане рак молочной железы стабильно занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин.





Систематически проводимый скрининг, направленный на раннее выявление предопухолевой и опухолевой патологии, своевременная диагностика и стандартизация лечебной тактики позволят снизить уровень смертности от рака молочной железы в нашей стране.