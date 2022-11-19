Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области

19 Ноября 2022, 17:17

19 Ноября 2022, 17:17

Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Жылыойском районе Атырауской области впервые откроется цех по переработке молока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба акимата Жылыойского района, цех в населенном пункте Кульсары будет перерабатывать две тонны молока в день. По словам руководителя цеха, индивидуального предпринимателя Айтпая Сисенова, изначально для жителей района будут производить только молоко и кефир. Затем, в соответствии со спросом, появятся и другие молочные продукты.

«В Турции приобретается оборудование для переработки молока. После того, как строительные работы будут полностью завершены, я хочу привлечь турецких специалистов. Они в течение трех месяцев будут обучать наших местных жителей технологиям переработки молока», – сказал Айтпай Сисенов.

Работы по строительству цеха завершатся до конца года, а уже в следующем он представит свою продукцию населению.