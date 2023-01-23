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Первый автомобиль с иностранными номерами легализовали в Алматы

23 Января 2023, 12:13
Первый автомобиль с иностранными номерами легализовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первое авто в рамках кампании по легализации иностранных авто зарегистрировано в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции города, 39-летний Сейилбек Олжабеков сегодня зарегистрировал свой автомобиль, ввезенный в Алматы из Армении в 2019 году.

«Я - многодетный отец, зарабатываю на жизнь с помощью этой машины, осуществляю частные пассажирские перевозки. Воспользовался такой уникальной возможностью, которую предоставило нам государство. Это реальная поддержка народа. Мы очень благодарны. Наконец-то я смог узаконить свой автомобиль», – уточнил Сейилбек Олжабеков.

23 января в Казахстане стартовала кампания по легализации иностранных автомобилей. Подробно с правилами легализации авто можно ознакомиться здесь.


Фото: ДП города Алматы




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