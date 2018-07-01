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Первым в Туркестан из Шымкента переехал департамент госдоходов

25 Июля 2018 16:24 151
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Первым в Туркестан из Шымкента переехал департамент госдоходов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первым среди региональных госорганов в Туркестан из Шымкента переехал департамент государственных доходов. Теперь в Туркестане работает региональное представительство министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ». 

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В церемонии открытия приняли участие аким Туркестанской области Ж. Туймебаев, ответственный секретарь министерства финансов РК Б. Тортаев, руководитель департамента госдоходов по Туркестанской области А. Тлегенов, аким города А. Усербаев.

Первым в Туркестан из Шымкента переехал департамент госдоходов

С приветственным словом выступил глава региона, отметивший, что во исполнение Указа Главы государства началась плановая работа по перенесению областного центра в Туркестан. Одним из первых поручений было открыть в новом областном центре представительство министерства финансов РК.

Первым в Туркестан из Шымкента переехал департамент госдоходов

Всего здесь оказывается 48 видов услуг, 40 из них - в электронном виде. Специалисты работают в формате «одного окна». Несомненно, качественное обслуживание с использованием современного оборудования позволит увеличить налоговые поступления в бюджет.

Напомним, что если сейчас в Шымкенте расположено 30 региональных госорганов, то в следующем месяце все они переедут в Туркестан. Тогда же все 24 управления областного акимата начнут работу в новом областном центре.


Первым в Туркестан из Шымкента переехал департамент госдоходов
Первым в Туркестан из Шымкента переехал департамент госдоходов
Первым в Туркестан из Шымкента переехал департамент госдоходов

 

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Ключевые слова: Минфин РК, Туркестанская область,
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