Первым в Туркестан из Шымкента переехал департамент госдоходов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первым среди региональных госорганов в Туркестан из Шымкента переехал департамент государственных доходов. Теперь в Туркестане работает региональное представительство министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

В церемонии открытия приняли участие аким Туркестанской области Ж. Туймебаев, ответственный секретарь министерства финансов РК Б. Тортаев, руководитель департамента госдоходов по Туркестанской области А. Тлегенов, аким города А. Усербаев.





С приветственным словом выступил глава региона, отметивший, что во исполнение Указа Главы государства началась плановая работа по перенесению областного центра в Туркестан. Одним из первых поручений было открыть в новом областном центре представительство министерства финансов РК.





Всего здесь оказывается 48 видов услуг, 40 из них - в электронном виде. Специалисты работают в формате «одного окна». Несомненно, качественное обслуживание с использованием современного оборудования позволит увеличить налоговые поступления в бюджет.

Напомним, что если сейчас в Шымкенте расположено 30 региональных госорганов, то в следующем месяце все они переедут в Туркестан. Тогда же все 24 управления областного акимата начнут работу в новом областном центре.







