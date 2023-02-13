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Первых социальных предпринимателей определили в СКО

13 Февраля 2023, 22:14
Первых социальных предпринимателей определили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области специальная комиссия присвоила четырем субъектам бизнеса статус социального предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в реестр включат компанию, которая занимается оздоровлением детей ТОО «Medicinskii centr Kot&Kit», автошколу «Равная дорога», где могут осваивать навыки вождения люди с ограниченными возможностями, ТОО «Формула слуха», оказывающее услуги слабослышащим людям, и индивидуального предпринимателя, помогающего трудоустроиться людям, относящихся к малообеспеченным, многодетным или неполным семьям.

«Рекомендации специальной комиссии направлены в Министерство национальной экономики Республики Казахстан для актуализации информации по включению в реестр субъектов социального предпринимательства», - добавили в управлении.

Это первые социальные предприниматели в регионе.


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