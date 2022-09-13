Первые выплаты получили пострадавшие от пожара жители Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов встретился с жителями села Аманкарагай, которые пострадали от лесных пожаров. Аким сообщил, что первым 24 получателям уже выплатили по миллиону тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день строительно-монтажными работами занимается 13 подрядных организаций. Местом для строительства новых домов определен земельный участок в селе Аулиеколь. Согласно генплану села Аулиеколь, есть участок общей площадью 53 гектаров под строительство жилых домов. Из этого участка выделено 12 га для строительства жилых домов площадью каждый по 100 квадратных метров, на участке 10 соток», - написал Архимед Мухамбетов на своей странице в сети Instagram.

Построенные дома вместе с земельными участками планируется передать в право собственности граждан, пострадавших в результате пожаров, также возместят ущерб в связи с гибелью сельскохозяйственных животных. Возмещение ущерба по животным, как отметил аким области, будет осуществляться за счет средств местного бюджета и общественного фонда «Қайырымдылық KZ» при обращении в акимат Аулиекольского района.

«Помимо гражданского населения, также пострадали 14 субъектов предпринимательства. По всем пострадавшим объектам ведется работа по возмещению причиненного предпринимателям ущерба. Возмещение убытков произведут только после оценки причиненного ущерба и при условии наличия у предпринимателя соответствующих документов», - пояснил аким области.

Также Архимед Мухамбетов сообщил, что уже приняли решение выплатить из средств фонда «Қайырымдылық KZ» всем пострадавшим семьям по 1 млн тенге. Первым 24 получателям, чьи документы представлены в полном объеме, уже перечислили по миллиону на счета.