Первые товарные кредиты в виде коров и овец выдали жителям Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Первые товарные кредиты по проекту «Ауыл аманаты» получили жители Актюбинской области. С реализацией проекта ознакомился аким области Ералы Тугжанов в ходе поездки в Хобдинский район, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Так, житель села Алия Хобдинского района Курал Жаксыгалиев получил в рамках проекта «Ауыл аманаты» 5 коров абердино-ангусской породы. Скот на условиях товарного кредитования был передан крестьянским хозяйством KobdaBeef. Возвращать кредит сельчанин будет телятами.

«Это ценная мясная порода. Сейчас ухаживаю за ними. Ожидаем приплод. Кредит мне выдали на таких условиях, что сам скот - это залог, а возвращать займ я буду в течение 5 лет телятами. Всего 15 телят должен отдать - по три теленка за каждую корову. Считаю, что это очень хорошие, выгодные условия», - отметил К. Жаксыгалиев.

50 голов овец выдали жителю села Терисаккан Батыргали Бакдаулетову ТОО «Терісаққан-2017». Руководство ТОО готово поддержать и других односельчан.

В райцентре Ералы Тугжанов ознакомился с деятельностью проектного офиса «Ауыл аманаты».

«Необходимо проводить качественную разъяснительную работу среди населения. В «Ауыл аманаты» предусмотрены очень выгодные условия. Президент дал нам большую возможность для развития села, повышения благосостояния каждого сельского жителя, и мы должны ею воспользоваться. Для большей эффективности все участники проекта должны объединятся в кооперативы. Председателей кооперативов пусть выбирают сами, из числа тех односельчан, которые пользуются наибольшим доверием», - отметил аким области.

В «Ауыл аманаты» примут участие жители всех 16 сельских округов Хобдинского района. В первую очередь будут привлекаться безработные и самозанятые в целях повышения уровня их дохода. Всего планируется реализовать около 600 проектов, большая часть которых направлена на развитие птицеводства и растениеводства. Для оснащения кооперативов планируется приобретение 23 тракторов и сенокосных агрегатов.

«Ауыл аманаты» способствует развитию как сельского хозяйства, так и МСБ. Прогнозируется, что будет создано 17 молокоперерабатывающих и 14 мясоперерабатывающих цехов, 19 теплиц, а также реализовано еще более 50 других проектов малого бизнеса.

Также ожидается снижение в два раза уровня безработицы, уменьшение количества семей, получающих адресную социальную помощь. Средний ежемесячный доход семей, участвующих в проекте, увеличится на 162,3 процента.

Фото пресс-службы акима области