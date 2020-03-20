Первые сутки были сложности с вывозом мусора - замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов призвал горожан с пониманием относится к работе коммунальных служб из-за некоторых сложностей, возникших с введением карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что в первые сутки были сложности в работке коммунальных служб из-за большого объема мусора в города.

«Есть сложности с вывозом мусора. Они наверное были в первые сутки, но мы их преодолели. У нас на сегодняшний день количество мусора увеличилось на 100% по Алматы, мы ожидаем, что их количество завтра еще увеличится. Наш парк в составе 330 машин не всегда справляется с тем объемом мусора, который есть. Поэтому я, пользуясь случаем, прошу наших горожан с пониманием относиться к таким ситуациям, когда может быть какие-то недостатки в работе коммунальных служб, но то, что касается энергообеспечения, жизнеобеспечения, обеспечения безопасности граждан - это у нас все работает, никаких сбоев нет, ситуация стабильная», - отметил он.

Замакима также призвал всех жителей оставаться дома, чтобы не заболеть и не распространять вирус.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.

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