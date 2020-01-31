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Первые случаи коронавируса зафиксированы в Великобритании

31 Января 2020 16:38
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Первые случаи коронавируса зафиксированы в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В Великобритании были зарегистрированы первые два случая заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

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Пробы двух членов одной семьи дали положительный результат на коронавирус, заявили британские медики. Больше никаких подробностей не сообщается – ни о том, кто эти двое, ни где они находятся.

По крайней мере 213 человек в Китае уже скончались от вируса, в основном в провинции Хубэй, где находится город Ухань. В Китае на данный момент зафиксировано почти 10 000 случаев заболевания.

В 18 других странах было зафиксировано 98 случаев заражения вирусом.

Профессор Крис Уитти, главный санитарный врач Англии, заявил: «Государственная служба здравоохранения чрезвычайно хорошо подготовлена и имеет опыт лечения инфекций. Мы уже работаем над тем, чтобы определить, с кем данные пациенты вступали в контакт, чтобы предотвратить дальнейшее распространение».

«Мы подготовились к потенциальным случаям коронавируса в Великобритании, и у нас есть надежные меры борьбы с инфекцией, чтобы отреагировать немедленно», - подчеркнул он.

Профессор Уитти добавил, что «Великобритания тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом и готова к любому развитию событий».

Вчера Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В настоящее время 83 британца и 27 иностранных граждан возвращаются в Великобританию из китайского города Ухань, центра вспышки коронавируса. Сразу после прилета пассажиры будут доставлены в местную больницу и помещены на карантин на две недели.


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Ключевые слова: Великобритания, Пневмония в Китае,
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