Первые подснежники расцвели на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области расцвели первые подснежники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подснежники зацвели в Байдибекском районе в горах Боралдай», - поделился фотографиями на своей странице в Facebook сотрудник Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка Бакытжан Кырыкбай.

Добавим, что на севере Казахстана первоцветы обычно расцветают лишь в конце февраля или марте.