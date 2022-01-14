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Первые подснежники расцвели на юге Казахстана

14 Января 2022 10:55
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Первые подснежники расцвели на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области расцвели первые подснежники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подснежники зацвели в Байдибекском районе в горах Боралдай», - поделился фотографиями на своей странице в Facebook сотрудник Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка Бакытжан Кырыкбай.

Добавим, что на севере Казахстана первоцветы обычно расцветают лишь в конце февраля или марте.


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#Туркестанская область   #Природа  
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