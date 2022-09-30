Первые монеты с портретом короля Карла III показали в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британский Королевский монетный двор показал первые две монеты с изображением нового короля Карла III. Монета в 50 пенсов с портретом монарха поступит в обращение в течение следующих нескольких недель, а еще одна, памятная (достоинством 5 фунтов), будет с понедельника доступна для коллекционеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Портрет Карла III, который теперь будет использоваться для всех новых британских монет, создал скульптор Мартин Дженнингс. Изображение было лично одобрено монархом, который, как сообщается, остался особенно доволен его сходством с оригиналом.

Это первая монета, изготовленная Дженнингсом, однако он был автором множества известных в Британии скульптур, в том числе памятника поэту Джону Бетчеману - он установлен на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне.

При работе над монетой скульптор использовал фотографии, так что королю не пришлось лично позировать для этого произведения.

«Это самая маленькая по размеру моя работа, но для меня большая честь, что ее увидят - и смогут взять в руки - множество людей по всему миру в течение многих веков», - сказал Дженнингс.

На монетах Карл III будет смотреть влево - согласно многовековой традиции, по которой профили новых монархов обращены не в ту же сторону, что их предшественники (Елизавета II была изображена смотрящей вправо).

При этом Карл III предстает на монетах без короны - как предыдущие короли (Елизавета II изображалась на деньгах в короне).

Королевский монетный двор начнет продавать коллекционерам первые монеты с изображением Карла III с начала следующей недели, а 50 пенсов с новым королем поступят в обращение до конца года - их число будет зависеть от спроса со стороны банков и почтовых отделений.

Новые монеты будут в обращении наряду со старыми, выпущенными во время правления Елизаветы II (сейчас в Великобритании таких 27 млрд).

Глава Королевского монетного двора Энн Джессоп говорит, что в среднем монеты остаются в обращении около 20 лет, поэтому на британских деньгах еще многие годы можно будет видеть как Карла III, так и Елизавету II.

Но с начала 2023 года монетный двор начнет чеканить и все остальные монеты с изображением нового короля (достоинством от одного пенни до двух фунтов), и на них будет использован тот же портрет, что и на первых 50 пенсах.

«Не нужно переживать, если у вас есть монеты с королевой. Такие монеты остаются в обращении», - сказала Джессоп. - Мы видим, что в последнее становятся все более популярными другие способы оплаты, но людям по многим разным причинам очень нравится пользоваться монетами«.

Примечательно, что на новых монетах имя короля указано в английском написании (то есть Charles III), в то время как в прошлом монархи предпочитали, чтобы их называли по-латыни (Карл в таком случае писался бы как Carolus). Впрочем, латинский текст на монетах все же есть. Портрет окружает латинская аббревиатура , которая переводится так: «Король Карл III, милостью Божьей, защитник веры».

На реверсе памятной пятифунтовой монеты изображены два новых портрета королевы Елизаветы II, демонстрирующие ее долгий путь от совсем молодого монарха до многоопытного главы государства.

Реверс 50-пенсовой монеты представляет собой копию дизайна обратной стороны короны (монеты в пять шиллингов), выпущенной в 1953 году по случаю коронации Елизаветы II.

Фото: www.bbc.com