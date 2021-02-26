Первые международные рейсы планируют осуществить из аэропорта Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Отечественные авиакомпании планируют открытие международных рейсов из аэропорта города Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В марте 2021 года ожидается, что авиакомпания «Эйр Астана» начнет выполнение 7 рейсов в неделю (ежедневно) между городами Туркестан и Стамбул.

Также, авиакомпания «SCAT» планирует начать выполнение 2-х рейсов в неделю по маршруту Туркестан – Стамбул.

По итогам проведенной Комитетом гражданской авиации работы Постановлением Правительства Республики Казахстан № 79 от 19 февраля 2021 года аэропорту города Туркестан присвоен статус международного аэропорта.

В настоящее время ведется подготовительная работа по открытию рейсов между городами Туркестан и Стамбул.

Напомним, строительство аэропорта Туркестана было завершено осенью 2020 года. Первый регулярный рейс в аэропорт Туркестана был совершен 1 декабря 2020 года.