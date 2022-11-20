Первые избиратели пришли на выборы Президента РК в Иордании

20 Ноября 2022, 11:53

20 Ноября 2022, 11:53

Первые избиратели пришли на выборы Президента РК в Иордании

АММАН.КАЗИНФОРМ – В столице Иордании в 7 утра по местному времени (10:00 по Астане) начал свою работу избирательный участок №278, открывшийся с прозвучавшего казахстанского гимна, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

К голосованию допущены все граждане Казахстана, постоянно или временно проживающие в Иордании, и имеющие на руках действительные паспорта и удостоверения личности. На сегодняшний день их около 140 человек.

Большинство проживающих в Иордании казахстанцев – это студенты, обучающиеся в местных вузах, наши соотечественники, вступившие в брак с иорданскими гражданами, а также казахстанские дипломаты и их семьи.

Первым на избирательный участок пришел Болат Кажбан, докторант Иорданского университета, который проголосовал вместе с супругой.

«Каждый гражданин Казахстана думает о будущем, не только о своем, но и своих детей. Мы также желаем, чтобы у нас в стране сохранялось спокойствие. К этой цели мы все идем. Если от нас какой-то вклад требуется, мы его вносим своим голосованием», - сказал он..

Болат Кажыбан проживает в Иордании более 10 лет, обучается в докторантуре по специальности шариат, пишет докторскую диссертацию, после учебы планирует вернуться в Казахстан. Ему как первому пришедшему избирателю члены комиссии вручили подарок.

«Мы думаем о будущем нашей страны, поэтому, когда проходит голосование, стараемся участвовать, поскольку это очень большое и важное событие. Для каждого казахстанца участие в голосовании должно быть обязанностью, так как каждый гражданин должен внести свой вклад в будущее нашей страны, которое зависит от каждого голоса. Большой рахмет нашему посольству, которое проводит тут, в Иордании, выборы и встречает казахским дастарханом», - отметил магистрант иорданского университета исламских наук Жанаберген Байлепесов.

Избирательный участок продолжит свою работу до 8 часов вечера по местному времени, после чего члены комиссии приступят к подсчету голосов.

Напомним, в Иордании, как и в ряде других стран Ближнего Востока воскресенье является рабочим днем.

К избирательному участку в Иордании также относится соседний Ливан, в связи с этим выездная комиссия с урной для голосования и бюллетенями вылетит в Бейрут сегодня утром. Там свой голос отдадут наши граждане, включая казахстанских миротворцев, несущих службу в составе миротворческого контингента ООН в Ливане.

Фото: Арсен Утешев