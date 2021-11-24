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    02:18, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Первые 850 человек ревакцинируются в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ревакцинация против COVID-19 стартовала в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, прививочная кампания по ревакцинации против COVID-19 предназначена для ранее привитых граждан.

    «Для укрепления иммунной защиты от коронавируса необходимо получить одну бустерную дозу вакцины. В Жамбылской области должны ревакцинироваться первые 850 человек, привитых вторым компонентом вакцины «Спутник V» девять месяцев назад. В основном, это медработники медицинских учреждений города Тараза. Ревакцинация проводится одной дозой вакцинного препарата QazVac, достаточное количество которого имеется во всех поликлиниках. Следующие лица, подлежащие ревакцинации с 26 ноября – это две тысячи человек, получившие второй компонент вакцины QazVac после 26 мая этого года», - пояснили в ведомстве, отметив, что в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача РК от 15 ноября во всех организациях первичной медико-санитарной помощи необходимо начать ревакцинацию препаратом QazVac.

    По данным управления здравоохранения, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна. По данным на 23 ноября, в Жамбылской области зарегистрировано 21 234 больных COVID-19. По области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18 лет, вакцинировано против коронавирусной инфекции однократно 587 245 человек. План прививок выполнен на 93 процента.

    Проведение прививочной работы против коронавирусной инфекции в Жамбылской области продолжается, сообщили в управлении здравоохранения Жамбылской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Жамбылская область
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