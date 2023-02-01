Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 6 февраля будет запущена пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования. Прием заявок будет запущен в 10:00 часов по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Для подачи заявки, как сообщили в Фонде развития промышленности, нужен компьютер, подключенный к интернету, электронно-цифровая подпись (ЭЦП) и установленная программа NCALayer. Данные заявителя при подаче заявки на сайте будут автоматически сгенерированы с ЭЦП.
Заявителю нужно будет определиться с автопроизводителем. После подачи заявки изменить автопроизводителя уже нельзя.
В первом запуске смогут зарегистрироваться 761 человек. По достижении данного количества заявителей, прием заявок на платформе будет автоматически прекращен.
Планируется, что в последующем прием заявок на платформе будет проводиться ежемесячно и позволит регистрировать более 100 заявителей.
Зарегистрироваться на платформе можно будет только на территории Казахстана.
Условия программы льготного автокредитования остались прежними:
- стоимость автомобиля – не более 15 млн тенге;
- сумма финансирования – не более 10 млн тенге;
- срок финансирования – не более 7 лет;
- первоначальный взнос – от 0 %;
- валюта кредитования – тенге;
- ставка вознаграждения – 4 % годовых, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать 7,5 % годовых с учетом затрат конечного заемщика по страхованию и оформлению автотранспорта, в том числе в залог;
- заемщики оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.
В программе участвуют ТОО «Сарыаркаавтопром», ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan».