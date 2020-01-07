Первые 18-ти этажные дома сдадут в этом году в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске намерены продолжить снос частного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов придерживается принципа строительства «компактного города». По его мнению, город должен расти вверх, а не вширь. Это позволит не только «обновить» облик Петропавловска, но и существенно сэкономить на проведении инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Глава Петропавловска Булат Жумабеков рассказал, что концепции будут придерживаться и в этом году. Под снос пойдут около 500 частных домов. Практически все строения ветхие либо аварийные. В 2018 году в городе снесли 642 дома.

Застраивать будут вторую линию в микрорайонах «Жас оркен» и «Береке» и по улице Уалиханова. В планах - развитие и строительство микрорайонов «Шыгыс» и «Копай».

«Примером концепции развития строительства является микрорайон «Жас оркен». Здесь идет строительство 4-х многоквартирных домов с завершением в 2020 году, в том числе впервые два 18-ти этажных дома. К микрорайонам массовой застройки «Береке», «Жас оркен» подводится инженерно-коммуникационная инфраструктура. На эти цели направлено более 3 млрд тенге», - сказал Б.Жумабеков.

Для бесперебойного обеспечения светом микрорайона «Жас оркен» построили линию электропередач, для обеспечения тепловой энергией жителей микрорайона «Береке-2» - резервирующую перемычку.

По словам акима Петропавловска, в 2020-м году в областном центре планируется строительство 12 многоквартирных и 40 индивидуальных домов.