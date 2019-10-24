Первые 18-этажные жилые дома строят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В строящемся микрорайоне «Жас Оркен» в Петропавловске появится новая электрическая подстанция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя акима области Антона Федяева, это первая подстанция закрытого типа, расположенная в черте города. Все оборудование будет находиться внутри. Используют трансформаторы казахстанского производства.

«Потребление электроэнергии растет с каждым годом. Чтобы обеспечить микрорайон бесперебойной электроэнергией, строится подстанция. В течение года мы ведем переговоры по строительству трансформаторного завода у нас. Это будет хорошее производство с выходом на экспорт в Россию», - отметил аким области К.Аксакалов.

Микрорайон продолжают застраивать. Глава региона посетил стройплощадки, где возводят два 18-ти этажных жилых дома на 108 квартир каждый.

«Первый раз мы строим 18-этажные дома. Это позволяет экономить на инфраструктуре. Если будут пользоваться спросом, будем продолжать строить. Нужно сделать большую парковку. Эти дома должны стать украшением города», - сказал К.Аксакалов.

Первую многоэтажку подрядная организация планирует сдать в конце декабря этого года. Вторую – в следующем году.

«В этом году мы планируем сдать 2 240 квартир. В следующем году хотим еще больше. Параллельно работаем над тем, чтобы была своя стройиндустрия. Прошу предпринимателей, чтобы построили кирпичный завод, чтобы мы кирпич не завозили со стороны. Цементного завода тоже нет. Все должно быть максимально свое», - сказал К.Аксакалов.