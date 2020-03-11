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Первую ветровую электростанцию в ВКО назовут в честь Абая

11 Марта 2020 20:23
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Первую ветровую электростанцию в ВКО назовут в честь Абая

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане построят первую ветровую электростанцию, которую назовут в честь Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе пресс-конференции руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Ержан Шурманов рассказал, что ветровую станцию возведут в Аягозском районе, недалеко от поселка Актогай, и ее стоимость составит порядка 40 млрд.тенге.

«Инвестор есть, и определен земельный участок. Сигнальная мачта, которая снимает характеристику ветра в течение года, была установлена еще в прошлом году. Все полученные предварительные данные инвестора устраивают», - пояснил Е.Шурманов.

При этом Е.Шурманов подчеркнул, что первая ветровая электростанция Восточного Казахстана будет названа Абай-1.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Абай,
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Орал Ерланулы

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