Первую в стране баню для людей с инвалидностью построят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Потребности людей с ограниченными возможностями учитывают в Таразе при строительстве реабилитационного центра «АСАР», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев проинспектировал ход строительно-ремонтных работ этого социального объекта, и во время осмотра выяснилось, что в области нет ни одной бани, планировка которой учитывает потребности людей с ограниченными возможностями.

«Такой и в Казахстане нигде нет», - прояснил ситуацию руководитель Объединения юридических лиц «АСАР» Руслан Тулегенов.

«Давайте мы построим», - тут же отреагировал глава региона и поручил руководителю облуправления координации занятости и социальных программ Жорабеку Баубекову заняться организацией разработки такого проекта, а также выяснить потребности в техническом оснащении центра и решить эти вопросы.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев попросил ускорить работы по благоустройству территории реабилитационного центра «АСАР», а также по реализации проекта иппотерапии, чтобы с наступлением тепла центр мог заработать.

В пресс-службе акима Жамбылской области напомнили , что реабилитационный центр для объединения юридических лиц «Союз организаций, работающих с инвалидами Жамбылской области, «АСАР» начал строиться по личному заданию главы региона. Место для здания центра выбрано хоть и в городской черте, но достаточно изолировано от шумов и загрязненного воздуха - на территории Майской рощи. Это обширный зеленый массив, расположенный в восточной части областного центра.

В новом комплексе предусмотрены кабинеты лечебной физкультуры, логопеда, психолога, социолога, где можно будет получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. Здесь же откроется и диспетчерская инватакси. В комплексе планируется также открыть семь цехов, где смогут трудиться люди с инвалидностью. Рядом со зданием строится и аквапарк. Руководство комплекса планирует в будущем оказывать не только услуги дневного стационара, но и круглосуточную стационарную помощь.



