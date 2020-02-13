Первую в области биоэлектростанцию планируют открыть в Жезказгане к концу года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане намерены реализовать несколько крупных инвестпроектов. В их числе – открытие первой в области биоэлектростанции. О планах рассказал на брифинге аким Жезказгана Кайрат Бегимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году мы готовим к запуску 4 новых проекта с общим объемом инвестиций 18,1 млрд тенге и созданием более 350 новых рабочих мест. Это такие проекты, как строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов, строительство химического завода по выпуску промышленного реагента, строительство завода по производству строительных материалов и строительство биоэлектростанции. В результате объем инвестиции в основной капитал по итогам 2020 года составит более 32 млрд тенге», - сообщил аким города.

По словам Кайрата Бегимова, строительство биоэлектростанции планируют завершить к концу этого года. Это предприятие будет утилизировать и перерабатывать твердые бытовые отходы.

«Биоэлектростанция расположится в двух километрах от села Кенгир на площади в 4,5 гектара. Она будет использовать в работе уникальный принцип «зеленой» технологии Мериолизис. Перерабатываемые отходы будут синтезироваться в газ и далее преобразовываться в электроэнергию. В Жезказганском регионе это первый проект компании Э-Жасыл «GrupoANKA» из Словакии, который реализовывается совместно c ТОО «Kaz Green Energy». Объем инвестиций в него составит порядка 7-8 млрд тенге», - сообщил аким Жезказгана.









Фото: kursk.er.ru