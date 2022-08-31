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Первую смерть от оспы обезьян зафиксировали в США
31 Августа 2022 07:44

Первую смерть от оспы обезьян зафиксировали в США

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Медики в Техасе сообщили о смерти пациента, заразившегося оспой обезьян. Это первый случай летального исхода после заражения этим заболеванием в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Умершим оказался житель округа Харрис, который страдал от ряда сопутствующих заболеваний. Как отмечается в пресс-релизе местного департамента здравоохранения, пока неясно, стала ли оспа обезьян основной причиной смерти пациента. Результаты патологоанатомической экспертизы будут обнародованы позднее.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в настоящее время в стране зафиксировано более 18 тыс. случаев инфицирования оспой обезьян. Лидерами по числу заразившихся являются штаты Калифорния и Нью-Йорк, где было зарегистрировано 3 291 и 3 197 случаев соответственно. В штате Техас, по последним данным, выявили 1 604 случая заражения оспой обезьян.

Ранее сообщалось, что число случаев заболевания оспой обезьян в мире снизилось на 20%.


Фото: tass.ru

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