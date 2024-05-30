Первую плавучую электростанцию откроют в Турции

Первая плавучая солнечная электростанция в Турции, расположенная в провинции Элязыг, начнет производство в июне. Об этом сообщили в 9-м региональном Управлении водными ресурсами Турции (DSİ) в Элязыге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Trend.

Плавучая СЭС «Кузова» мощностью 1 мегаватт установлена на водохранилище Кебан, неподалеку от села Фатмалы.

Эта плавучая СЭС, в сочетании с наземной СЭС мощностью 2 мегаватта, установленной рядом с насосной станцией Кузова, будет производить электроэнергию для орошения около 4,7 тысячи гектаров земли в семи селах на берегу озера Кебан.

Проект направлен на использование возобновляемой солнечной энергии для снижения затрат на электроэнергию, необходимую фермерам для орошения их земель.

Первая плавучая СЭС Турции будет ежегодно производить 1 млн 806 тысяч киловатт-часов энергии.

Плавучая СЭС, вместе с наземной СЭС мощностью 2 мегаватта, расположенной на площади 15 тысяч кв. метров, покроют примерно 40% потребности в электроэнергии для орошения около 4,7 тысячи гектаров земли.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Trend.